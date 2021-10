Maltempo, scuole chiuse nel ragusano, tranne a Modica

Modica - Dalla mezzanotte di oggi tutta la provincia di Ragusa entra in allerta rossa. Per tale motivo nei comuni iblei saranno chiuse, nella giornata di domani, martedì 26 ottobre 2021, le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nei rispettivi territori. Unanimi i consigli formulati dai sindaci e dai dipartimenti della protezione civile: evitare spostamenti se non necessari.

La regola non vale per Modica. Dice il sindaco Ignazio Abbate: "Nonostante l'allerta rossa emanata dalla Protezione Civile questo pomeriggio, al momento non si ravvedono le condizioni oggettive per chiudere le scuole. Così come è stato ieri, anche oggi monitoreremo costantemente la situazione e in caso di peggioramento nel territorio modicano, comunicheremo tempestivamente ogni decisione".