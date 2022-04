Maltempo: temporali al Centronord, allerta Protezione civile

ROMA, 23 APR Una perturbazione, attualmente posizionata tra Penisola iberica e Francia, si muove verso l'Italia determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle prossime ore sono così attese precipitazioni su gran parte delle regioni centrosettentrionali, con valori più significativi su NordOvest, Toscana ed Appennino emiliano. Ci sarà inoltre un'intensificazione della ventilazione con raffiche fino a burrasca forte specie sulle aree appenniniche centrosettentrionali. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Dal tardo pomeriggio di oggi, prevede l'avviso, ci saranno temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, EmiliaRomagna e Toscana. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla serata si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca, dapprima sulla Liguria, in estensione ai settori meridionali di Piemonte e Lombardia e su EmiliaRomagna, Marche, Umbria e, dal mattino di domani, all'Abruzzo, in special modo sulle rispettive aree appenniniche con raffiche fino a burrasca forte. Ci saranno mareggiate lungo le coste esposte della Liguria.

Valutata per domani allerta arancione per rischio temporali sui settori sudoccidentali dell'EmiliaRomagna e allerta gialla in Liguria, Toscana, Umbria e su gran parte della Lombardia e dell'EmiliaRomagna. (ANSA).