Maltempo, voli dirottati: passeggeri diretti a Catania finiscono a Malta

Catania - Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sicilia nella notte tra venerdì e sabato ha portato a una serie di disagi per quanto riguarda i voli di linea. In particolare, il volo Ryanair FR00576 in partenza dall'aeroporto di Palermo con destinazione Venezia delle 22.30 è stato cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e i passeggeri sono rimasti a terra. Situazione complicata anche a Catania, dove nella notte due voli Ryanair provenienti rispettivamente da Pisa e da Madrid non sono potuti atterrare a Fontanarossa e sono stati dirottati a Malta.

Ai passeggeri dei due voli è stata fornita assistenza e in mattinata stanno rientrando a Catania. Ma le proteste non sono mancate, con bambini e persone adulte costrette a restare svegli per tutta la notte all'aeroporto. Un ulteriore volo della compagnia ITA, sempre con destinazione Catania, è invece atterrato a Palermo e i passeggeri potranno raggiungere la destinazione originaria su mezzi gommati.

Già nel tardo pomeriggio di venerdì, una serie di voli erano stati dirottati tra i vari aeroporti della Sicilia, in base alle condizioni meteo del momento. Nel dettaglio, il volo U21561 da Ginevra diretto a Catania è atterrato a Comiso, il volo ITA AZ1743 proveniente da Fiumicino e diretto a Catania è atterrato a Palermo. Sono arrivati a Catania, ma con destinazione originaria a Palermo, i voli FR4431 proveniente da Cagliari e FR577 proveniente da Venezia, così come il Volotea V71533 partito da Verona.