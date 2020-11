Mamma poliziotta: ho otto figli, tutti positivi al Covid. Stanno bene

Brindisi - Otto fratelli: sei maschietti e due femminucce. Luca compirà 18 anni a febbraio, Andrea ne ha 16, Lorenzo 14, Stefano 12, Samuele 11, Elisabetta 10, Davide 8, Benedetta è la più piccola di casa, e di anni ne ha 6. Mamma Francesca Bruno ha 44 anni e fa la poliziotta, papà Fabrizio Balestra ha 48 anni e lavora in un centro di accoglienza. In dieci vivono in una casa di 95 metri quadrati. Dal 9 novembre sono tutti a casa, da quando uno dei fratelli ha contratto il Covid, e dopo di lui si sono contagiati tutti.

Gli otto fratelli vanno ancora tutti a scuola: dall'elementari alle superiori. Il più grande è Luca che quest'anno dovrà fare la maturità al liceo artistico, la più piccolina Benedetta ha iniziato quest'anno la prima elementare.

"Fortunatamente siamo tutti asintomatici - afferma la mamma - ma non è comunque facile tenerli tranquilli. Dopo un po' di ore si scocciano e dopo aver finito tutte le idee di gioco non sanno più cosa fare e diventa difficile anche condividere gli spazi. Facciamo il possibile per mantenere la tranquillità. Nella gestione della quotidianità ci aiutano anche i parenti e gli amici che in queste settimane ci stanno portato la spesa lasciandola dietro la porta. Spendiamo circa 100 euro ogni tre giorni, ovviamente preferiamo i discount e facciamo delle scelte oculate. Dobbiamo mangiare in dieci. Ma i sacrifici sono ben ricambiati dalla felicità di stare insieme. Speriamo che si possa tornare alla normalità così da risolvere anche il problema delle lezioni a scuola".