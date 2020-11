Manovra: Castelli, pacchetto imprese evita-fallimenti

Roma - E' in arrivo un pacchetto ''salva imprese'', che non solo rifinanzia i meccanismi di liquidità già attivati per fronteggiare le difficoltà provocate dal covid, ma che preveda anche tempi più lunghi in favore delle imprese per fare piani di risanamento e concordati fallimentari.

Ad affermarlo e' stato la vice-ministra all'Economia, Laura Castelli, durante la registrazione della trasmissione Porta a Porta. "Stiamo facendo un pacchetto di norme - ha detto - per dare alle imprese piu' tempo per riorganizzarsi fare piani di risanamento e concordati con piu'. Questo perche' non bastano norme che danno solo liquidità, ma bisogna anche dare piu' tempo o rischiamo di disperdere risorse più importanti".