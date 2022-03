Manuel e Chiara morti, i nonni dei 5 bambini orfani: «Lasciateli con noi»

Pordenone - "Sono cresciuti con noi. Non devono portarli via, non devono dividerli". Queste le parole del nonno dei cinque bimbi (il più grande ha 8 anni, il più piccolo appena 8 mesi, gli altri tre di 7, 6 e 2 anni) che lunedì hanno perso entrambi i genitori nel tragico incidente avvenuto sulla ex provinciale 53 a Vivaro. Manuel Cari e Chiara Materazzi, avevano 29 e 24 anni. La loro auto si è scontrata con un camion senza lasciargli scampo, mentre il conducente dell'autoarticolato è stato trasportato ferito all'ospedale.

Paolo Cari e Barbara Braidich, di 56 e 52 anni, avranno ora un compito difficile: spiegare ai nipotini che i loro genitori non ci sono più. Poi il giudice deciderà se affidare a loro i cinque piccoli: “Sono intoccabili – avverte l’avvocato Maurizio Mazzarella - devono restare nell’ambiente in cui sono cresciuti, tutta la famiglia è pronta a sostenere i nonni". "Ai bambini non abbiamo ancora detto che i loro genitori non ci sono più - dice lo zio Giampaolo, fratello di Manuel -. Per il momento abbiamo detto solo che sono andati a fare un viaggio per delle commissioni".

Quelle che la coppia stava sbrigando quando è avvenuto il dramma: per sbrigarsi avevano lasciato 2 figli a casa dei nonni a San Foca, e gli altri 3 a Udine, dallo zio Giampaolo. "Stavano venendo da me a recuperarli – racconta –, quando a casa nostra si sono presentati i carabinieri e ci hanno comunicato la notizia, non volevo crederci: tutt’ora non ci credo che sia potuto succedere". Manuel e Chiara si conoscevano da sempre, erano cresciuti insieme: lei originaria di Udine lui di Codroipo, hanno cominciato a frequentarsi da ragazzini e non si sono più lasciati, neanche alla fine.