Mara Carfagna in ospedale per polmonite

Roma - Mara Carfagna è ricoverata con la polmonite. La deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera è in ospedale da mercoledì per accertamenti: ma per fortuna la polmonite non è dovuta al Covid. Le condizioni di salute della Carfagna sono buone, si apprende da fonti vicine alla vicepreside della Camera. La scorsa estate l'ex ministra aveva fatto molto parlare di sé quando aveva annunciato, a 44 anni compiuti (ne farà 45 a giorni, il 18 dicembre), la sua prima gravidanza. Poi, il 27 ottobre, Mara Carfagna ha dato alla luce la piccola Vittoria, avuta con il compagno Alessandro Ruben. E' sempre difficile per una neomamma assentarsi da casa, soprattutto se è per andare in ospedale.

L'ultimo post della Carfagna su Instagram risale a 5 giorni fa, quando ha ricordato i 40 anni dall'approvazione, il primo dicembre, della legge sul divorzio, mentre su Twitter l'esponente azzurra ha ricordato, il 3 dicembre, l'importanza del sostegno alle persone diversamente abili in occasione del #DisabilityDay.