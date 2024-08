Maratona, Il nuovo Filippide è Lorenzo Perlo

Ragusa - Ancora una volta si è vissuta una maratona davvero molto particolare, perché la Filippide è unica al mondo. Una gara disputata alle 4 di notte, senza alcun riferimento elettronico, correndo senza sapere le distanze che separano dal traguardo e trovando ai ristori solo acqua e cibi naturali. E’ il modo di correre degli antichi greci, ricalcato alla stessa maniera ormai da anni per la gara allestita dalla Vecchia Stazione di Chiaramonte Gulfi al Museo di Kamarina, teatro dell’arrivo negli anni olimpici. Il nuovo Filippide è Lorenzo Perlo, corridore del team piemontese Atl.Avis Bra Gas che in 2h39’00” ha prevalso per ben 15’33” su Giovanni Gatto della società organizzatrice Atl.No al Dooping Ragusa, terzo Carlo Carbone (Lib.Mantova) a 20’10”. Fuori dal podio Gerlando Trupia (Favara Runners) a 22’19” e Salvatore Gianchino (Asd No al Doping Ragusa) a 23’42”. In campo femminile successo di Sabrina Chiappa (Running Station Team) che in 3h24’40” ha staccato di 6’09” Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) e di 11’23” Lara La Pera (Atl.Pol.Bagheria).

Nella Filippide Castle, prova di 15 km con partenza dal Castello di Donnafugata e arrivo sempre a Kamarina, primo Gianluca Ciarcià (Atl.Vittoria) in 52’17” davanti a Carmelo Guardalà (Etna Running) a 41” e a Giovanni Dezio, compagno di colori del vincitore, a 1’11”. A Sabrina Mazza (Barocco Running Ragusa) la gara femminile in 1h02’08” su Lucia Macauda (Eloro Running) a 8’54” e su Barbara Beniamini Athlon Kamarina) a 13’13”. Tra le due gare sono stati ben 264 gli arrivati, un numero imponente.