Mare senza frontiere, accessi per diversabili nei lidi ragusani

Ragusa - È alla quarta edizione “Mare senza frontiere”, mare accessibile a tutti. Dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2022, tutti i giorni dal lunedì alla domenica: dalle ore 10.00 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19.00. Il servizio sarà garantito, come nelle precedenti edizioni dalle figure di Oss della RTI SAMOT RAGUSA ONLUS E SAMOT ONLUS PA.

Resterà scoperto solo il giorno di Ferragosto 15 agosto. Un servizio destinato a persone in condizione di disabilità per accedere senza barriere architettoniche in spiaggia, in spazi, appositamente adibiti per accogliere, sostenere e soddisfare i bisogni speciali contrastando gli ostacoli che impediscono la regolare fruizione degli arenili.

Un progetto che, sin dal suo primo anno, ha mirato a realizzare percorsi funzionali per accogliere le persone in condizioni di disabilità con la presenza di due operatori a postazione.

Ecco le postazioni attrezzate del litorale ibleo:

Ragusa – Marina di Ragusa, piazza Torre

Acate – Marina di Acate - Guardia medica

Ispica – Santa Maria del Focallo – Lido Otello

Pozzallo – Spiaggia libera adiacente “Lido Enrique”

Santa Croce Camerina – Punta Secca – piazza Faro

Vittoria - Riviera Lanterna

Modica – piazza Mediteranno e Marina di Modica

Scicli – Riviera Ponente – Sabir beach club.

In questi anni “Mare senza frontiere” ha avuto un grande successo di partecipazione e un forte impatto mediatico, non solo a livello territoriale ma anche nazionale.

Un vero e proprio modello organizzativo che ha garantito un concreto servizio a tutte quelle persone con disabilità che non avrebbero potuto, come in passato, usufruire delle spiagge e del mare.