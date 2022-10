Maria Carolina delle Due Sicilie, tra le 5 principesse di oggi e domani

Palermo - Le lacrime della neo 18enne Ingrid Alexandra di Norvegia, lo studio di Elisabeth del Belgio, il carisma di Kate Middleton, che ha imparato dal modello di Lady Diana, il passo indietro di Catharina Amalia d’Olanda e lo studio ad Harvard dell’erede dei Borbone delle Due Sicilie, duchessa di Calabria e Palermo. Maria Carolina - occhi azzurri, capelli biondi, cugina di re Felipe e delle Infante di Spagna ed erede a un trono che non c’è più - entra nel novero delle più importanti, influenti, giovani principesse degli anni 2000. Moderna, sportiva e allo stesso tempo elegante e riservata: un personaggio che abbiamo già approfondito l'anno scorso su Ragusanews.

A 19 anni appena compiuti dice di avere una passione per «la moda, ma mi piacerebbe anche curare l’aspetto finanziario di una maison». Beata lei che può scegliere. «Moda e arte sono passioni che condivido con mia sorella Maria Chiara, che ha un talento per la fotografia - aggiunge -. Io intanto ho scelto Harvard dove mi sto specializzando in Scienze Sociali, Marketing e Management anche se l’università, a causa del Covid, agli inizi è stata necessariamente online». Insomma la ragazza non ha intenzione di fare solo la principessa ma desidera ritagliarsi un suo spazio, nel mondo che produce.