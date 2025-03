Maria Cristina Gallo, otto mesi per avere un referto che diagnosticava un tumore

Trapani - Un caso che sta facendo rumore e che del resto non poteva restare senza una ribalta pubblica. Gli otto mesi impiegati per consegnare alla signora Maria Cristina Gallo, di Mazara del Vallo, l’esito del suo referto istologico, sono stati troppi per la donna le cui condizioni di salute, proprio per il ritardo di quella consegna, si sono aggravate. La signora Gallo, docente in un istituto superiore, è stata operata, otto mesi fa, per un fibroma all’utero; l’esame istologico in realtà diagnostica un tumore che, in questi mesi, ha provocato metastasi anche ad altri organi costringendo la paziente a curarsi a Milano per contenere i danni della progressione del male.

Qualche giorno fa l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni ha disposto un’indagine sui tempi di consegna dei referti degli esami istologici all’Asp di Trapani.