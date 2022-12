Maria Paola Chiummo da Scicli pronta per lo Zecchino d'Oro

Scicli - Sono 17 i piccoli interpreti provenienti da 11 diverse regioni d’Italia che parteciperanno allo Zecchino d’Oro 2022 dando voce alle 14 canzoni in gara in questa 65ª edizione, in onda su Rai1 a novembre con la direzione artistica di Carlo Conti. Fra loro la sciclitana Maria Paola Chiummo, di 7 anni. Maria Paola canterà “Il Panda con le Ali” (testo e musica di Virginio e Daniele Coro).



Ma la piccola non sarà l'unica iblea presente all'Antoniano di Bologna. In gara anche la ragusana Eleonora Busacca (foto qui sopra), di 6 anni, di Ragusa, che canterà “L’acciuga raffreddata” scritta da Gianfranco Fasano e Antonio Buldini.