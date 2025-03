Maria Rosaria Boccia, arrestato il fratello Andrea Gaetano per furto di corrente

Pompei, Napoli - Andrea Gaetano Boccia è stato arrestato dai carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) con l'accusa di furto di energia elettrica. L'uomo, 44 anni, è il fratello di Maria Rosaria Boccia ed è un commerciante di abbigliamento. Il suo negozio si trova a Pompei.

Ieri, proprio durante un controllo nell'esercizio commerciale, i militari dell'arma hanno scoperto un meccanismo che, applicato al contatore della corrente, gli consentiva di non registrare i consumi, come accertato dai tecnici dell'Enel, intervenuti con i carabinieri. È scattata così l'accusa di furto aggravato per il 44enne, ora in attesa del processo per direttissima al tribunale di Torre Annunziata.

Secondo la ricostruzione, al contatore dell'atelier di Andrea Gaetano Boccia sarebbe stato applicato un magnete per registrare consumi di energia elettrica alterati.