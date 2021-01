Maria Teresa Ruta: il crollo emotivo al Grande Fratello VIP

Maria Teresa Ruta, l'inquilina del reality Grande Fratello VIP di Mediaset, dopo un battibecco con Cecilia Capriotti, infastidita per aver ricevuto una nomination proprio dalla showgirl, è stata vittima di una forte crisi emotiva e si lascia andare a un duro sfogo.

Dopo alcune battute a tavola Maria Teresa corre in piscina, dove esprime tutta la sua rabbia

Maria Teresa è vittima di una forte crisi emotiva a tavola mentre i Vip cenano. "Chi è che russava stanotte?", chiede Giulia. Carlotta risponde: "Penso Mary."

Qualcuno si avvede dell’espressione di Maria Teresa, decisamente cambiata dopo queste parole. Giulia e Rosalinda le chiedono se è rimasta male per queste parole ma la Vip nega con un certo imbarazzo. “Io sento mille persone che si alzano nella notte...” ribatte Maria Teresa, che si allontana in salone decisamente alterata. Maria Teresa inizia a piangere disperata, seguita da Tommaso e Stefania.

Il primo la abbraccia, la seconda parla di Cecilia: “Ne sta facendo una cosa più grande di quella che è…”

Lei però non vuole farsi consolare e affermando di voler dormire in lavatrice si precipita in piscina, stufa a suo dire “di sentir parlare alle sue spalle.

Basta!” «Mi sono rotta», ha gridato la donna, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. «Basta, se non mi volete, mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio», ha pianto poi, esasperata da una battuta della Capriotti, secondo la quale la Ruta avrebbe russato rumorosamente. «Ho paura a dormire, sono brutta nelle clip», ha continuato poi, prima di essere raggiunta e consolata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

«Non si può piacere a tutti, spero che dopo lo sfogo possa tornare più forte di prima», il commento della figlia Guenda sui social.