Marina di Modica, bagno al tramonto VIDEO

Modica – Cosa c’è di meglio di un tuffo in mare all’imbrunire, per concludere la giornata? Le temperature ancora miti per la stagione hanno concesso a questo bagnante l’ebbrezza di un bagno solitario sulla spiaggia di Marina di Modica, nonostante sia il 3 di gennaio e l’ora tarda… sembra o no una scena del commissario Montalbano?