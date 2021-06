Marina di Modica, la spiaggia senza ostacoli VIDEO

Modica – La spiaggia di Marina di Modica si è attrezzata con 6 posti per persone in carrozzina e, grazie a delle passerelle, altri posti per anziani o persone con problemi di deambulazione. Si può anche entrare in acqua servendosi delle sedie Job e fra un decina di giorni ci saranno degli assistenti. Il tutto è gratis e direttamente accessibile dal parcheggio di piazza Mediterraneo. Certo, sono ancora poche le postazioni a disposizione dei diversamente abili: speriamo, condividendo queste immagini, di incoraggiare l’amministrazione ad aumentarli.