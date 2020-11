Marina di Ragusa, chi si ferma è perduto

Ragusa - Sabato, primo giorno di effettivo vigore della nuova ordinanza del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che vieta lo stazionamento nelle piazze a Marina di Ragusa. Oggi è infatti il primo giorno di confusione della settimana in cui vige l'ordinanza in cui si dispone il “divieto di stazionamento” in alcune piazze, piazzette, ville e parcheggi, a partire dalle 16 fino alle 22 e, nei weekend, anche in alcune zone di Marina dalle 05 alle 22.

I vigili urbani, con un po' di imbarazzo, hanno invitato le persone che si sono recate al lungomare e nelle piazze di Marina a prendere un sole quasi estivo a non stazionare. Si può passeggiare, non si può sostare. E molti sono fuggiti in riva alla battigia. Col costume. In attesa del Santo Natale.