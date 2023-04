Marina di Ragusa, prove tecniche di estate

Ragusa - Prove tecniche di estate oggi a Marina di Ragusa dove, molti, soprattutto i più giovani, si sono cimentati in una tintarella in costume. Le alte temperature delle ultime, ore, sopra i 20 gradi, incoraggiano a dare il benvenuto all'estate, mentre non è insolito incontrare i candidati sindaci e consiglieri comunali, impegnati in capannelli elettorali in vista dell'imminente voto amministrativo.