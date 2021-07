Marina di Ragusa, sorgente carsica in spiaggia o tubo rotto? VIDEO

Marina di Ragusa – “Nella spiaggia tra piazza Dogana e il Faro da circa una settimana, in piena emergenza idrica, fuoriesce acqua e purtroppo nessuno interviene - denuncia su Facebook Angelo Laporta, del Movimento Territorio -. Forse una volta in quel punto esisteva una doccia, oggi invece abbiamo uno zampillo artistico naturale".

Potrebbe però non trattarsi della perdita di una conduttura idrica, ma dello sbocco d’acqua dolce di un fiume carsico sotterraneo come sulla spiaggia di Micenci a Donnalucata (nella seconda foto allegata), che dall'etimo arabo da cui prende il nome non ha nulla a che vedere con una figura femminile ma significa appunto "fonte delle ore".