Marina di Ragusa, tipi da spiaggia: il karateka solitario VIDEO

Ragusa - Aveva trovato un tranquillo giovedì, in mezzo alla settimana, poco affollato, per concentrarsi sulla sua arte marziale: non immaginava che invece c’era chi si divertiva letteralmente alle sue spalle, prendendolo bonariamente in giro mentre praticava. La buffa scenetta è stata postata ieri pomeriggio sui social dalla spiaggia di Marina.