Mario Adinolfi oltre la politica

Nel panorama politico italiano la figura di Mario Adinolfi si distingue per le sue posizioni poco politically correct, che spesso lo hanno reso protagonista di polemiche sui temi d’attualità.Presidente del Popolo della Famiglia, partito da lui stesso fondato, è portavoce degli ideali e dei diritti della famiglia tradizionale ed in generale di una visione cattolica della vita.

All’attività politica affianca la professione di giornalista, che esercita fin da giovanissimo, e più recentemente di blogger, ma non sono in molti a sapere che Adinolfi è anche un giocatore professionista di poker texas hold’em. Scopriamo di più sulla poliedrica figura di Mario Adinolfi.

Gli inizi come giornalista

Adinolfi inizia a lavorare da giovanissimo nel mondo della comunicazione firmando articoli e servizi per diverse testate giornalistiche di area cattolica come Avvenire, Europa, Il Popolo, La Discussione e Radio Vaticana.

Si laurea in storia e dal 1996 al 2001 lavora alla Rai collaborando come giornalista per il TG1 e come autore e conduttore per diversi programmi dell’emittente di stato. Nel 1997 diventa giornalista professionista e successivamente lavora per diverse TV private. Dal 2015 tiene una rubrica settimanale ai microfoni di Radio Maria.

La carriera politica

Appena ventenne inizia anche ad occuparsi di politica, inizialmente nella Democrazia Cristiana e successivamente nel il Partito Popolare italiano, di cui diventa il più giovane membro dell’assemblea costituente nel 1993. Nel 2001 fondò il movimento “Democrazia Diretta”, mentre nella seconda metà degli anni 2000 si avvicina all’area di centrosinistra entrando nel Partito Democratico, che lascia nel 2011.

Viene eletto deputato alla Camera dal 2012 al 2013, mentre nel 2016 fonda, insieme a Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo, il Popolo della Famiglia, di cui diventa presidente. L’obiettivo è quello di dare una rappresentanza politica ai sostenitori dei Family Day organizzati nei mesi precedenti per ribadire i principi della famiglia tradizionale in contrapposizione ai matrimoni gay. Più recentemente è stata molto forte la critica e l’opposizione al DDL Zan sull’omofobia.

La passione per il poker

Come accennato in precedenza, Adinolfi è un appassionato giocatore di poker, disciplina nella quale ha ottenuto anche dei risultati professionistici. In particolare, è stato il primo italiano a sedersi al tavolo finale del World Poker Tour – nel 2009 al Casinò di Venezia – torneo nel quale si classificò al sesto posto. Nel 2011 è arrivato anche ad un altro tavolo finale del WPT, nella tappa di Vienna, classificandosi al quarto posto.

Nel 2012 nel corso della trasmissione “La Zanzara” di Radio24, Mario Adinolfi ha dichiarato di aver guadagnato circa 250mila euro grazie alle vincite ottenute giocando a poker negli ultimi anni. Inoltre, dal 2009 scrive della sua vita da pokerista professionista nella squadra di full tilt sul “Mario Adinolfi Italian blog” che cura personalmente.

Pokerista e cattolico: Adinolfi risponde alle critiche

La passione per il poker non gli ha risparmiato delle critiche, alla luce delle sue posizioni politiche vicine all’area cristiana. Per molti, infatti, l’essere un cattolico praticante è incompatibile con la pratica del poker.

Adinolfi ha sempre prontamente risposto ai giudizi ed ha dichiarato: «L’idea che essere un giocatore di poker decente possa essere in contraddizione con essere un cattolico che va a Messa è semplicemente un’idea troglodita. Ho scritto libri sul poker, ho vissuto le emozioni dei tavoli finali nelle più grandi competizioni internazionali come il World Poker Tour e ho sempre detto e pensato che se la politica avesse la nettezza del Texas Hold’em, l’Italia avrebbe una speranza».

Il presidente del Popolo della Famiglia ha posto inoltre l’accento sulla differenza che intercorre tra il poker inteso come gioco d’abilità e il gioco d’azzardo, come le slot, i “Gratta e Vinci” o il “Superenalotto”. Proprio per questo non ha avuto problemi nel dichiarare guerra al gioco d’azzardo: il programma politico del suo partito, infatti, si scaglia contro tutte le dipendenze come la ludopatia, la droga, l’alcol, la pornografia e la prostituzione.

Inoltre, Adinolfi ribadisce come sia necessario andare oltre i pregiudizi affermando che non si vergogna affatto di essere un pokerista e un padre di famiglia credente. Anzi rilancia, criticando le politiche dei governi recenti contro il gioco, come il Decreto Dignità che vieta ogni forma di pubblicità per le società del settore, che definisce “folli” e frutto di una scarsa conoscenza dei giochi di abilità.