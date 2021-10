Mario Lentini è il nuovo primario di Otorino dell’ospedale di Ragusa

Ragusa - Il nuovo primario dell’UOC – Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa è il dott. Mario Lentini. Primo nella selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria – DEA I livello – Ragusa. Classe 1970, laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Catania nell’anno 1998. Specializzazione in Otorinolaringoiatria - Università degli Studi Di anno 2002.

Il nuovo primario vanta una casistica di circa cinquemila interventi di cui 1500 come da primo operatore, la maggior parte dei quali di alta chirurgia oncologica distretto testa-collo. Collabora con l’Unità Operativa di Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (CCPM), dove esegue consulenze fibrobroncoscopiche diagnostiche e terapeutiche e tracheotomie neonatali nei pazienti con cardiopatie congenite complesse.