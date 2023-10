Mario Modica diventa sacerdote

Ragusa - Sabato 7 ottobre alle 20, memoria della Beata Maria Vergine del Rosario, nella cattedrale di San Giovanni Battista il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ordinerà sacerdote il diacono Mario Modica.

È un grande momento di festa per l’intera Chiesa di Ragusa che, come sugge-risce il vescovo, torna a invocare sante vocazioni per la nostra Chiesa diocesana. Ad annunciare l’evento sono lo stesso vescovo, i presbiteri della Diocesi, la Comunità del Seminario e la parrocchia Maria Santissima Annunziata in Comiso. Sarà monsignor Giuseppe La Placa a imporre le mani su don Mario e a ordinarlo sacerdote.

Era dall’8 settembre 2020, giorno dell’ordinazione di don Vincenzo Guastella, che la Chiesa di Ragusa non celebrava l’ordinazione di un sacerdote novello.

Mario Modica è cresciuto nella comunità parrocchiale dell’Annunziata di Comiso dove ha maturato la vocazione al sacerdozio. Dopo aver conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti di Catania, ha iniziato il cammino di formazione nel seminario arcivescovile “San Mamiliano” di Palermo e ha intrapreso gli studi di teologia presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, dove ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia nel settembre 2022.

Nell’ottobre dello stesso hanno ha iniziato frequentare i corsi di licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo” a Roma.