Mario Venuti, 40 anni di carriera con un VIDEO: Paradiso

Catania - «Non sono un adulatore delle ricorrenze, la circostanza mi coinvolge per una semplice ragione, festeggiare la data anagrafica, che segna sessanta, contemporaneamente quella artistica, arrivata ai quaranta, non è materia di tutti i giorni». Mario Venuti fotografa il presente momento, tra carta d’identità e iter artistico, terzo singolo, pubblicato il 19 dicembre, titolo “Paradiso”, dopo “Napoli – Bahia” e ” Segui i tuoi demoni”, in attesa di un nuovo album programmato per i primi mesi del 2024.

Soggetto e regia sono di Lino Costa. Protagonista è Giuseppe Erik Zarcone, ballerino straordinario. Francesco Capizzi è stato preziosa guida tra i Calanchi del Cannizzola nel Comune di Centuripe, dove il video è stato ambientato.