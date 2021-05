Mario Venuti in samba: Ma che freddo fa. VIDEO

Mario Venuti canta Ma che freddo fa di Nada e lo fa in samba. Sonorità familiari, quelle sudamericane, per il cantante nativo di Siracusa, catanese d'adozione.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Giacomo Triglia con illustrazioni di Mirella Nania, ed è disponibile in digitale e in formato 45 giri in edizione limitata e autografata (lato B del vinile: “Una carezza in un pugno”, di Adriano Celentano). Il vinile bianco di “Ma che freddo fa” (la cui copertina è realizzata da Monica Silvia e Valerio Fausti) fa da apripista ad un concept album in cui Venuti torna nell’universo sonoro sudamericano tanto caro al cantautore.