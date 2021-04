Mario Venuti pubblica Ma che freddo fa

Mario Venuti annuncia l'uscita, in programma venerdì 7 maggio, del suo singolo "Ma che freddo fa", cover della famosa canzone di Nada. Sappiamo che sarà una versione samba. Oltre al singolo, distribuito in tutte le piattaforme digitali, sarà disponibile anche il primo dei quattro 45 giri (Puntoeacapo - Microclima/Artist First) ad edizione limitata firmati dall'artista. Le quattro copertine dei vinili bianchi, create da Monica Silva e da Valerio Fausti, daranno forma ad un'opera d'arte dai colori forti e vivaci, in omaggio a Carmen Miranda e al movimento tropicalista.

Nella foto, Mario Venuti davanti alla chiesa di San Pietro a Modica.