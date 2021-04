Marito di Alessia Marcuzzi positivo, niente conduzione tv per lei

Il marito di Alessia Marcuzzi è positivo al Covid, e la conduttrice non può andare negli studi televisivi. Nella puntata de "Le Iene" dimartedì sera, in prima serata su Italia 1, Alessia Marcuzzi non sarà in studio per la consueta conduzione dello show. La conduttrice infatti ha scritto sul proprio profilo Instagram: "Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari). Ma come da protocollo sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, non potro' essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa".