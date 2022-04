Martedì 21°C, settimana di sole sulla provincia ragusana

Ragusa – Ancora nubi e velature sparse in questo lunedì 4 aprile, ma da domani, martedì 5 aprile, il cielo si aprirà facendo risplendere il sole sulla provincia ragusana per tutta la settimana e fino a prossimo weekend. Non mancheranno delle formazioni nuvolose in transito, specie nelle aree interne sul territorio ibleo e nelle ore centrali ma nel complessano ci aspettano una serie di giornate decisamente gradevoli dal punto di vista climatico.

Anche la colonnina di mercurio segnerà una leggera risalita: oggi le temperature oscilleranno tra i 17°C di massima e gli 8°C di minima ma già da domani i valori massimi raggiungeranno 21°C sulla costa, dove anche di notte non scenderanno mai sotto i 13°C. Poi, fino a venerdì 8, torneranno ad assestarsi sui 18°C; più stabili le minime nell’entroterra, sempre attorno ai 9°C. Nei prossimi giorni i mari si manterranno mossi e i venti soffieranno costantemente tra il forte e il teso, con maggiore intensità lungo il litorale. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.