Martha Stewart e la carbonara da incubo

Dopo cucine da incubo, la famosa trasmissione americana di Gordon Ramsay, arrivo dall’America anche la “carbonara da incubo” di Martha Stewart.

Eh si, questa volta Martha Stewart è scivolata, sulla carbonara, la celebre ricetta Laziale nota in tutto ilmondo.

Martha Stewart, la regina americana dell’arte del ricevere, cuoca e decoratrice d’interni diventata famosa in tutto il mondo per le sue ricette ha proposto un piatto di carbonara che ha fatto saltare in aria tutti gli italiani e gli amanti della vera cucina mediterranea.

Quante volte Vi sarà capitatodi sentire quacunoche tra gli ingredienti della Carbonara utilizza anche la panna? o al posto del guanciale utilizzi la pancetta, questo non è ancora nulla.



Martha Stewart da venerdì scorso, da quando ha postato la sua pasta alla carbonara sui social sta facendo infatti rabbrividire tutti gli italiani e gli amanti della vera cucina italiana. Il motivo? Basta leggere tra la sua lista degli ingredienti della Carbonara, per sgranare gli occhi.

Eppure, la vera carbonara laziale necessita di pochissimi ingredienti: uova, guanciale, pecorino, pepe e, ovviamente la pasta. Ma cotta rigorosamente al dente.



Venerdì scorso, infatti sulla sua pagina Instagram la Stewart ha mostrato come preparare la carbonara. Tempo fa ha raccolto 15 primi celebri piatti di pasta per spiegare passo passo come prepararli e insegnare, agli americani in primis ma anche un po' a tutto il mondo, che basta davvero poco per riscoprire un piatto tradizionale e farlo diventare proprio. Ma con la carbonara ha decisamente fallito, nella sua versione di Carbonara di tradizionale non cìè proprio nulla.



Premesso che la ricetta della Carbonara originale è molto semplice di base, ma non banale nell'esecuzione, i puristi raramente accettano eccezioni nell'esecuzione ma in questo caso è veramente troppo per chiunque sia italiano. Per preparare una carbonara che si possa chiamare tale occorrono pochi ingredienti: uova, pecorino, pepe e ovviamente la pasta. Solitamente il formato consigliato sono gli spaghetti o le mezze maniche, da cuocere rigorosamente al dente come la tradizione italiana vuole.



Carbonara: la ricetta da “incubo” di Martha Stewart



Martha ha proposto la sua ricetta aggiungendo agli ingredienti tradizionali la panna, sostituendo il formaggio parmigiano al classico pecorino, le linguine agli spaghetti e mettendo infine anche del prezzemolo.



Nella sua personale esecuzione la nota conduttrice fa soffriggere l'aglio con olio, dopo aver sbattuto due uova intere con il parmigiano, poi mette il bacon a soffriggere nell'aglio, sfuma con vino bianco e aggiunge la pasta.

Una parentesi la merita anche la cottura della pasta, talmente tanto cotta che si attacca al frigorifero, come la Stewart mostra sulla sua pagina per insegnare ai followers un trucco su come capire la "giusta" cottura della pasta.

Poi mette le linguine nelle uova e aggiunge il bacon aggiungendo il tocco finalele: panna e prezzemolo.

Un vero e proprio trionfo per lei, un vero e proprio "incubo" per i puristi della cucina tradizionale laziale.



Gordon Ramsay e la carbonara da incubo: sui social la rivolta contro la 'zuppa gialla'



A dire il vero prima di Marta ci aveva già pensato Gordon Ramsay a far infuriare le buone forchette e gli amanti della cucina tradizionale romana con la sua versione di carbonara, anche questa da "incubo"

Il cuoco, ristoratore e noto personaggio tv grazie ai reality show culinari Hell's Kitchen, Cucine da incubo e MasterChef ha postato sui social lo scorsomese di Ottobre, un video nel quale prepara e mostra una carbonara che però ai fan è risultata quantomeno “indigesta”.

Gordon Ramsay e la carbonara da incubo: sui social è stata una vera e propria rivolta contro la 'zuppa gialla'.

Alla vista della sua interpretazione della carbonara, un uovo molto crudo e troppo abbondante, gli spaghetti annegano nel giallo vivo dei tuorli. Il guanciale è scarso, del pecorino non c’è ombra. Così la platea di Gordon Ramsay si è ribellalla: “Troppo tuorlo d’uovo”; “La salsa è troppo gialla e liquida”; “Non è un piatto italiano” – scrivono i fan in una pioggia di commenti. “Sono morte cinque galline per fornire quella quantità d uova” – ironizza qualcuno.“

Sarebbe il caso di lasciare agli Italiani l'arte di preparare un buon piatto di pasta e agli Americani di mangiarla..

Ecco, vista l’ora se vi è venuta voglia di una carbonara preparatela a regola d’arte , da buoni Italiani, mi raccomando.



Barbara Conti