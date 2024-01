Massaggiatori elettrici: cosa sono e perché acquistarne uno

Quando si parla di massaggiatori elettrici ci si riferisce a una tipologia di apparecchi molto vasta che comprende sistemi di massaggio che si distinguono per la loro funzione e zona di trattamento. In questo genere di prodotti rientrano tutti quegli articoli che massaggiano schiena, cervicale, piedi e viso per donare sollievo e sciogliere la tensione grazie a vibrazioni e movimenti ad alta frequenza. Tale massaggiatore è concepito per un utilizzo domestico e dunque per porre rimedio ai piccoli fastidi muscolari e articolari.

Tali macchinari sono una possibile alternativa ai trattamenti che generalmente si svolgono nei centri benessere, ma non possono sostituire ovviamente quelli manuali necessari a curare patologie specifiche e più complesse. Oggi in commercio se ne possono trovare in tantissimi modelli, come ad esempio i massaggiatori elettrici di Komoder.

I benefici dei massaggiatori elettrici

Concepiti per agire su muscoli e articolazioni contratte e in tensione, i massaggiatori elettrici sono in grado di offrire una vasta gamma di vantaggi per il benessere del proprio corpo. Per cominciare, sono di grande aiuto per migliorare la circolazione sanguigna e rilassare le fasce muscolari sottoposte allo stress della vita quotidiana e a posture scorrette.

Questi apparecchi sono poi un valido alleato per dare sollievo ai dolori cronici di schiena, gambe, braccia e cervicale e a beneficiarne sarà anche l’umore generale della persona. Infine, con un massaggiatore elettrico è possibile rilassarsi in qualunque momento della giornata e senza dover neanche uscire di casa.

Massaggiatori elettrici: un prodotto per tante esigenze

Ad avvalersi dei benefici offerti dai massaggiatori elettrici sono diverse zone del corpo, tra cui collo, spalle, schiena, piedi, caviglie, viso e occhi. Il modello tradizionale è la classica poltrona massaggiante che, grazie al movimento di sfere presenti al suo interno, consente di ricevere un massaggio rilassante per la colonna vertebrale, gambe e braccia. Invece i massaggiatori elettrici per cervicale sono funzionali e specifici per spalle e collo. Solitamente tali prodotti propongono un movimento ad impastamento capace di trattare la zona interessata facendo pressione sul muscolo per poi rilasciarlo.

Molto utili sono pure i modelli per i piedi, ideali per chi vuole riacquistare vitalità a partire dalle fasce plantari. Infatti, questa zona del corpo è sottoposta a un massaggio di riflessologia plantare di grande importanza per un corretto equilibrio dei meridiani. Alcuni modelli avvolgono anche le caviglie e sono consigliati per chi soffre di problemi articolari. Per finire, ci sono i massaggiatori elettrici per il viso che hanno l’aspetto di un visore per la realtà virtuale. Sono indicati per rilassare gli occhi stanchi e migliorare la qualità del sonno.

In aggiunta, sono perfetti per prevenire mal di testa e fastidiose emicranie. Questi macchinari agiscono per mezzo di un sistema a cuscini d’aria che riesce a ricoprire i muscoli facciali. Si possono incontrare esemplari dotati della funzione riscaldamento che rende il massaggio ancora più piacevole e altri che sono facilmente ricaricabili tramite presa USB. Il massaggiatore per viso è adatto a tutti, ma soprattutto a coloro che lavorano davanti a uno schermo.