Massimo Cotto, oggi i funerali: «Niente lacrime, tacchi e abiti colorati»

Asti - Un addio senza lacrime, colorato e in tacchi a spillo quello a Massimo Cotto, lo speaker di Virgin Radio morto a 62 anni dopo una breve ma impietosa malattia. Giornalista, scrittore, autore, è stato lui in persona a comunicare alla moglie le sue volontà per il giorno del suo funerale. La cerimonia sarà celebrata lunedì 5 agosto alle 15.30 ad Asti, e Chiara Buratti, attrice e conduttrice tv, ha annunciato sui social come il marito aveva immaginato l'ultimo saluto: «Ti ho promesso che l’avrei fatto, per cui adesso lo scrivo qui e spero mi leggano in tanti».

Chiara Buratti ha scelto di condividere pubblicamente le volontà di Massimo Cotto per il giorno in cui amici e parenti gli avrebbero detto addio. «Tu spesso mi parlavi di come immaginavi il giorno del tuo funerale.

Penso più per gioco o per sdrammatizzare la paura della morte. Ma mi avevi richiesto tre cose ben specifiche: 1. che si piangesse il meno possibile 2. che nessuno indossasse abiti neri 3. che le donne portassero i tacchi». Richieste ben specifiche e che vanno nella stessa direzione, provare a rendere un giorno di dolore il più leggero possibile. «Ecco, sul primo punto ce la metterò tutta ma non posso promettertelo», scrive la moglie. «Sul secondo hai la mia parola. Sul terzo farò molta fatica, dato il mio scarso equilibrio a mettere anche solo un piede davanti all’altro ultimamente. Ma confido molto nelle nostre amiche rockettare. E vorrei ci sorprendessero anche quelle non rockettare», continua Buratti, che conclude con un «per piangere c'è sempre tempo».

Massimo Cotto era nato 20 maggio 1962 (aveva quindi 62 anni) ad Asti, ed è stato un giornalista, disc jockey e scrittore italiano. Ha condotto su Virgin Radio «Rock and Talk» in coppia con Maurizio Faullisi e Antonello Piroso, e scriveva per Il Messaggero. «Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all'ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di Rock bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and talk con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso).