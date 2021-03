Massimo D’Alema positivo al Covid: «Sono isolato a casa»

Roma - Contattato dall’Ansa per commentare la cancellazione delle condanne dell’ex presidente brasiliano Lula, la notizia è diventata subito un’altra: Massimo D’Alema ha il Covid-16. E’ stato lui stesso a rivelarlo all’agenzia di stampa: «Sono in isolamento domiciliare per il Covid-19 ma sto bene, sono asintomatico. L’unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa». Il politico 71enne si sottoporrà nelle prossime ore al secondo tampone, quello molecolare, per confermare l’infezione.