MasterChef Italia 11, il vincitore è Tracy che trionfa in finale

L’undicesima stagione si conclude con la vittoria di Tracy: è lei il vincitore di Masterchef 11.

La giovane italo-nigeriana ha infatti sbaragliato la concorrenza, guadagnandosi il posto più alto sul podio. Dopo una gara dalle mille sorprese, il suo menù degustazione ha conquistato il palato dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Alla fine, il loro giudizio è stato unanime: Tracy succede a Francesco Aquila come undicesimo Masterchef italiano!

13 puntate, 4 finalisti, 1 solo vincitore.

L'undicesima edizione di Masterchef ha il suo vincitore: si tratta di Tracy Ebigbodi, 28enne di origine nigeriana residente in Veneto, a Vallese di Oppeano (verona). I giudici hanno premiato la cameriera di sala che ha vinto grazie a piatti che hanno saputo intrecciare le sue origini africane e la tradizione italiana.

Con la vittoria, Tracy si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette dal titolo “Soul Kitchen - Le mie ricette per nutrire l’anima” (edito da Baldini&Castoldi in uscita il 15 marzo) e l’accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.



Solo podio per Christian Passeri ma soprattutto per Carmine Gorrasi, il talentuoso ragazzo proveniente da Battiglia che stupì i giudici alle selezioni. Proprio durante i Live Cooking, Carmine conquistò il pubblico con una cucina all’avanguardia, curiosa e multietnica presentando dei Gyoza, una sorta di ravioli giapponesi con capesante, maiale, cavolfiore, cipollotto, salsa di soia, zenzero, zucchero e peperoncino rosso. Con una preparazione da primo della classe, Barbieri lo ha definito come il «Signorino Gorrasi».

Per gli amanti della cucina, Masterchef Italia è ormai una vera e propria istituzione. «Il vincitore dell’anno scorso, Aquila, ha cucinato per Armani e altri personaggi celebri» ha infatti sottolineato chef Barbieri. «Segno che chi esce di qui gode di considerazione e prestigio».

L’undicesima edizione di MasterChef Italia è stata vinta da Tracy ma il giovane finalista battipagliese ha conquistato il cuore di tutti: «Non è per me la fine, ma un grande inizio».