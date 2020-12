Matrimoni VIP 2020, le star che hanno detto si nel corso dell’anno

Il 2020 per molti sarà un anno da dimenticare ma non per tutti. Sono stati diversi i VIP e le star che hanno pronunciato il loro si durante il corso dell’anno. Molti i volti noti anche in Italia che hanno sfidato la pandemia e le misure restrittive per coronare il loro sogno d'amore. Nonostante il particolare momento storico, mentre il numero dei matrimoni dei comuni mortali in Italia è calato drasticamente, sono stati tanti i matrimoni delle star che nel 2020 che ci hanno fatto emozionare suggellando il loro amore pronunciando il fatidico “sì” e riempiendo le pagine dei social con i loro abiti da favola facendoci sognare nonostante tutto. Dai matrimoni vip italiani 2020 a quelli delle grandi star di Hollywood, ecco una carrellata di tutte le coppie convolate a nozze nel 2020.

La pandemia globale che ha colpito indistintamente ogni angolo del globo ha tolto l’entusiasmo a molte coppie che avevano programmato le nozze nel corso di questo 2020.

Tra i matrimoni vip nel 2020 ci sono anche quelli made in Italy.

Il matrimonio vip più atteso di questa stagione è stato quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, celebratosi lo scorso 7 ottobre nella cappella dell’oratorio San Sigismondo di Milano. Per l’occasione, la giovane PR, ha deciso di indossare due abiti firmati Alessandra Rich: il primo, per la chiesa, principesco e ricco, il secondo, per il ricevimento, super fasciato e da gran soirèe, con un importante spacco laterale.

E anche diversi vip hanno fatto marcia indietro, annullando i loro matrimoni e riprogrammandoli a data da destinarsi (o a mai più, come ha fatto, per esempio, Jennifer Lopez).

I matrimoni 2020 delle star

Sono stati in tanti gli impavidi che hanno sfidato pandemia, norme restrittive e regole del distanziamento per coronare comunque il loro sogno d’amore e pronunciare il loro si nel 2020. Anche se all’altare sono dovuti andare con mascherina e gel igienizzante. Elettra Lamborghini ha voluto a tutti i costi sposare il suo amato Afrojack nel croso di questo 2020, durante una bellissima cerimonia sul lago di Como. Già le foto dell’anello di fidanzamento avevavno raccolto milioni di like su Instagram, l’abito da sposa non è stato da meno.

Mentre Natalia Vodianova ha detto sì a Parigi al suo compagno di lunga data (stanno insieme da otto anni) Antoine Arnault, con cui ha già messo al mondo due figli (ma lei è madre di cinque ragazzi, avuti da due mariti diversi).

Vittoria Ceretti ha scelto Ibiza

Tra i matrimoni 2020 dei VIP da ricordare anche quello della top model Vittoria Ceretti, che ha sposato a giugno il compagno deejay Matteo Milleri a Ibiza: per lei, acconciatura iper semplice (aveva i capelli sciolti) e no make up. A dare un tocco di colore solo l’abbronzatura (e bastava così: Vittoria era radiosa). Matteo non è un nome sconosciuto nell’ambiente underground: è il fondatore, insieme a Carmine “Karm” Conte, dei Tale of Us, il deejay-duo nato nel 2009 ed entrato nel Pantheon della musica elettronica. A novembre, il regista Fausto Brizzi ha messo la fede al dito alla fidanzata Silvia Salis. Gli sposi sono arrivati in Campidoglio, a Roma, indossando delle mascherine trasparenti in plexiglass nel rispetto delle norme anti-Covid.

I matrimoni 2020 royal

Tra i matrimoni vip 2020 non possiamo non menzionare quelli royal. Dopo lo scandalo a corte che ha visto il divorzio dalla famiglia reale di Harry e Meghan, Buckingham ha festeggiato il matrimonio royal tra Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, imprenditore nel campo immobiliare di origini italiane.

Le foto di rito – rigorosamente senza il padre della sposa, il duca di York, coinvolto in uno scandalo sessuale internazionale – sono state scattate rispettando le regole del distanziamento sociale. In poche parole: i “nonni” Elisabetta II e Filippo erano nella stessa fotografia, ma ben lontani. James Middleton, fratello della duchessa di Cambridge, ha invece preferito posticipare le nozze con la fidanzata Alizee Thevenet al 2021. Intanto, i due, per “compensare” hanno festeggiato con una vacanza in barca in Italia l’anniversario della… proposta di nozze!



