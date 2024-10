Mattarella a Catania per il Trofeo Coni

Catania - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ieri alla cerimonia inaugurale della nona edizione del Trofeo Coni in programma fino a domenica a Catania, Palermo e Siracusa. Il Capo dello Stato ha voluto aprire personalmente la manifestazione sportiva dedicata agli atleti under 14 in piazza Università a Catania. Alla manifestazione partecipano 4500 giovani atleti in rappresentanza dei 21 comitati regionali del Coni. Alla cerimonia d’apertura erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici del Coni, guidati dal presidente Giovanni Malagò. Una vera e propria festa per la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia segnata dal ricordo di due leggende azzurre che ci hanno lasciato, Franco Chimenti e Lea Pericoli, ai quali è stato dedicato un minuto di silenzio.

Col Capo dello Stato la figlia Laura.