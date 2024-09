Mattarella ai funerali della nipote Maria. VIDEO

Palermo - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato stamani nella chiesa di San Michele a Palermo per prendere parte alla cerimonia funebre della nipote, Maria Mattarella, 62 anni, figlia dell'ex presidente della Regione Piersanti, stroncata da un male incurabile. Assieme al capo dello Stato, la figlia Laura e i nipoti Piersanti e Giovanni, figli di Maria. Poco prima nella chiesa erano giunti il ministro Nello Musumeci e poco dopo il presidente della Regione, Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

La messa è celebrata dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. "Maria Mattarella, - ha detto Lorefice - è una donna che ha vissuto la responsabilità della storia con gli occhi di Dio. Il libro della storia non sarà aperto e letto dai potenti, dai grandi, dagli oppressori, dai calunniatori, ma da quanti si sono mantenuti giusti, dagli operatori di pace, dai ricercatori della giustizia, dai miti, da chi non ha un cuore doppio, avvezzo al compromesso, alla idolatria del denaro e dell'io voraginoso. Da chi ha un cuore nobile, limpido e retto come quello di Maria Mattarella, degna figlia e martire come Piersanti".

L'amore di zio Sergio per Maria

Un rapporto molto intenso e affettuoso, quello tra Maria Mattarella e lo zio, Sergio Mattarella. Un rapporto speciale, unico. Era stato proprio il capo dello Stato a battezzare la nipote, segretario generale della Regione siciliana morta ieri, per un male incurabile, a 62 anni, nella sua abitazione, circondata dagli affetti. Lo zio presidente, negli ultimi mesi, con l'aggravarsi della malattia della nipote, l'ha raggiunta spesso a Palermo, proprio per starle vicino. Come ha fatto anche domenica, quando dopo avere partecipato alla cerimonia per l'8 settembre a Roma, è tornato a Palermo, dove le condizioni di Maria Mattarella si erano aggravate.

Un rapporto che si è stretto ancora di più dopo la morte di Piersanti Mattarella, padre di Maria, ucciso il 6 gennaio 1980 in via Libertà sotto l'abitazione della famiglia Mattarella. Quando venne ucciso il padre, Piersanti Mattarella, Maria - allora 18enne - si trovava sul sedile posteriore dell'auto crivellata di colpi. Sul lato passeggeri c'era la moglie del Presidente, Irma Chiazzese, mentre il fratello di Maria, Bernardo Mattarella, era fuori dall'auto intento a chiudere il garage.

E proprio in via Libertà è stata allestita la camera ardente, in forma privata.

Il Capo dello Stato non si è mai allontanato, in questi due giorni, dalla camera ardente, dove ha stretto decine di mani, di amici, parenti, arrivati da tutta Italia per rendere omaggio a Maria Mattarella. Con il presidente è arrivata anche la figlia, Laura Mattarella, con tutta la sua famiglia, e gli altri due figli del capo dello Stato, Francesco e Bernardo Giorgio.

Il VIDEO: