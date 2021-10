Mattarella cerca casa a Roma e fa il selfie con l'inquilina

Roma - Pensionato, ottantenne, vedovo, cerca casa in affitto a Roma. Referenze: già docente universitario, Presidente della Repubblica prossimo alla quiescenza. Sergio Mattarella abita nella Manica Lunga del Quirinale, e ora cerca casa a Roma, gliene serve una a partire da dicembre, il mese precedente alla cessazione dalla carica di Capo dello Stato. La casa deve essere in affitto, perchè l'abitazione di proprietà del professore è in via Libertà a Palermo e resta l'unica casa di famiglia propriamente intesa. La casa di Roma, dove Sergio ha vissuto con la moglie, si trovava invece in via della Mercede.

Il presidente Mattarella per 16 anni ha abitato al quarto piano di un palazzo di quella via, frequentava la chiesa Sant'Andrea delle Fratte, dove sono custoditi due magnifici angeli del Bernini, e dove il 3 marzo del 2012 il vescovo Paolo Gillet celebrò il funerale della moglie di Mattarella, Marisa Chiazzese, poi sepolta a Castellamare del Golfo, in Sicilia.

Rimasto vedovo, Mattarella lasciò la casa di via della Mercede, e nei tre anni precedenti la elezione al Quirinale ha abitato in via della Cordonata, in un trilocale vicino alla Consulta, un appartamento della foresteria della Corte Costituzionale, vicino via IV Novembre, poco sotto il palazzo della sua residenza attuale, dimora di Papi e di Re.

La sua casa, dal 2012 al 2015 è stata un appartamento al primo piano, grande sessanta metri quadri, due stanze (una camera da letto e una seconda camera adibita a studio), bagno, salotto con angolo cottura. Mobili di noce scuro, pareti fresche di tinteggiatura, arredamento minimal.

Poi l'elezione al Colle più alto e il trasferimento in un appartamento al Quirinale, per ragioni di sicurezza. Cento metri quadrati soltanto, situato alla fine della cosiddetta «Manica lunga» nella «Palazzina del Fuga», dalla parte opposta rispetto all'entrata principale del Quirinale. Un quartiere off limits del grande palazzo.

Ora il Capo dello Stato, che non vuole proprio saperne di essere rieletto, si è messo a cercare casa in affitto, ed è andato a fare un sopralluogo, lasciando la scorta sul pianerottolo, a casa di Alessandra, tra Villa Borghese e Villa Ada. Alessandra vive in questo appartamento col fidanzato, la casa misura centoventi metri quadrati, ha un salone luminoso, cucinino, due bagni, tre camere da letto.

Il professore Sergio si è presentato al citofono come il potenziale inquilino che l'agenzia immobiliare aveva trovato grazie a un annuncio. Incredulità e stupore per Alessandra, che non ha saputo trattenersi dalla richiesta delle richieste: "Presidente facciamo un selfie?" Eccola accontentata.