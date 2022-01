Mattarella? E' un gattaro! Gli incredibili nomi dei suoi tre gatti

Roma - Mattarella uomo solo al Quirinale? Niente affatto. Il Presidente della Repubblica rieletto ha al suo fianco Cimabue, Dante e Boccaccio. Il livello della compagnia presidenziale è decisamente alto e prestigioso. E anche l'ironia del Capo dello Stato non è da meno. I tre amici inseparabili di Sergio Mattarella, diventato ormai una icona Pop, sono tre gatti, che vivono con lui e lo seguono nell'appartamento della palazzina del Fuga al Quirinale.

Pare che già nel 2015 il Capo di Stato vivesse nella sua casa di Palermo insieme ad una famiglia di persiani ai quali è molto affezionato. Fonti molto vicine a Sergio rivelano che i pelosetti abbiano seguito il Presidente anche a Roma.

Come è notorio, il Presidente è molto riservato, e della sua vita privata ha sempre lasciato trapelare pochissimo; eppure questa sua passione per i gatti sembra averlo accompagnato anche al Quirinale. Non solo per i gatti, verrebbe da chiosare, ma anche per l'arte e la letteratura. Cimabue, Dante e Boccaccio gli tengono compagnia durante la giornata (il Presidente è vedovo dal 2012 e i suoi tre figli vivono con le loro famiglie).

Voci autorevoli ma non ufficiali sostengono che nei lavori di ristrutturazione della sua casa romana, in cui doveva trasferirsi, il Presidente Mattarella abbia chiesto di allestire uno spazio proprio per i gatti; che però per i prossimi sette anni saranno ancora ospiti del Quirinale con buona pace del cagnolino dei corazzieri, che potrà cosi continuare a rincorrerli per i giardini presidenziali.