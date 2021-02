Mattarella incarica Draghi per formare un nuovo governo

Roma - Mattarella ha convocato Mario Draghi domani alle 12 al Quirinale. «Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso», è l'appello lanciato dal Capo dello Stato dopo il fallimento della trattativa per dare vita a un Conte ter. Conto di «conferire al più presto incarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili», dice il Capo dello Stato che di fatto apre la strada a un governo istituzionale escludendo l'opzione elezioni anticipate che «coinciderebbero con una fase cruciale del Paese».

Il confronto tra i partiti durato due giorni alla fine si è concluso senza un'intesa né sui temi né sulla squadra. Ora la crisi passa nelle mani del Capo dello Stato. Alle origini della rottura ci sarebbe l'indisponibilità da parte di M5S di sostituire i ministri Bonafede e Azzolina, come chiesto da Italia Viva, nonché il commissario Arcuri. «Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato», twitta Renzi. Il Pd: «Da Renzi scelta inspiegabile, ha rotto non solo con Conte ma anche con l'alleanza».

«Era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il governo precedente. La verifica ha dato esito negativo. Ci sono ora due strade: dare vita a nuovo governo per affrontare emergenze presenti ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata», dice Mattarella che poi tuttavia spiega come una compagna elettorale sia di fatto incompatibile con la delicata sfida che il Paese si trova ad affrontare. La crisi sanitaria ed economica «richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo», spiega Mattarella. «Dallo scogliomento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi» per un governo, nel 2018 «5 mesi». Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente».

«Entro il mese di aprile va presentato» il Recovery plan, ricorda Mattarella, ed è «fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data di scadenza perché quegli indispensabili finanziamenti vengano presto: restano due mesi di tempo per discutere il piano con un mese ulteriore per approvarlo da parte della commissione Ue, occorrerà successivamente provvedere tempestivamente» ad attuarlo. «Un governo ad attività ridotta non sarebbe in grado di farlo e non possiamo permetterci di perdere questa occasione fondamentale per il nostro futuro». «Sul versante sociale, tra l'altro, a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede provvedimenti di natura sociale adeguati e tempestivi».