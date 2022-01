Mattarella, la bambina di Palermo: "Sergio, hai paura del buio?"

Palermo - Una domanda stupida, si potrebbe pensare, ma che stupida non è. "Sergio, tu hai paura del buio?" Sergio è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a fare la domanda è la bambina di otto anni di Palermo che gli ha scritto tre lettere prima di incontrarlo stamattina per strada. Già, la paura del buio.

Emilia, si chiama così, è riuscita a coronare il suo sogno. Accompagnata dalla mamma Monica, avvocato, stamattina ha atteso che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scendesse dall’appartamento di via Libertà a Palermo per recarsi a Roma. Nei giorni scorsi aveva dato alla scorta la sua terza lettera. Già perché la bimba di 8 anni in questi due anni di lockdown ha trovato nel Presidente una figura confortante per le sue paure.

“Emilia ha voluto incontrare il Presidente della Repubblica. In questi mesi terribili per i bambini la figura del Presidente è stata l’unica che la rassicurava – dice la mamma –. Da quando ha scritto al Presidente ha guardato il discorso di fine anno trasmesso in televisione e anche lei negli ultimi anni ne ha scritto uno. Adesso ha invitato il Presidente a recarsi nella sua scuola per fare una lezione sulla Costituzione”.

La prima lettera l’ha scritta il 9 giugno del 2020. Emilia aveva iniziato a scrivere al Presidente durante il lockdown. “Ho sette anni sono di Palermo e ho frequentato la seconda elementare. In questi mesi sono stata a casa come tutti. Non andare a scuola non è bello e sentire parlare solo di coronavirus mi ha fatto paura. In Tv ho sentito molto parlare di Te e sono diventata la Tua più cara fan. So che vivi al Quirinale da solo e mi chiedevo se di notte al buio nella tua stanza hai paura”. Emilia chiedeva ingenuamente a Mattarella quale è il suo colore preferito.

Il Presidente poco dopo ha risposto, vergando con la propria penna un figlio di carta (foto in gallery): “Cara Emilia. Ti ringrazio per la tua attenzione nei miei confronti. Mi rendo conto come a tutti i bambini d’Italia è mancata la scuola, ma era purtroppo necessario per non ammalarsi. Ti invito a non avere paura del buio: di giorno c’è il sole e di notte la luna e sono entrambi belle condizioni. Ti auguro di poterti recare in questi giorni al mare, con il suo bellissimo colore azzurro. Tanti auguri per il tuo futuro”. Sergio ha risposto implicitamente confessando che l'azzurro è il suo colore preferito, e non potrebbe essere diversamente visto che l'azzurro Savoia è il colore del Quirinale. La seconda lettera Emilia l’ha spedita il 23 maggio del 2021, per la commemorazione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta uccisi dalla mafia a Capaci.

Sperava di potere incontrare il Capo dello Stato a Palermo nell’aula bunker, ma non è stato possibile. Proprio in quella lettera la piccola invitava Sergio a scuola per parlare della Costituzione. Nei giorni scorsi la terza lettera con la richiesta di incontro de visu. E stamani finalmente il faccia a faccia: "Sergio, hai paura del buio?" Ne abbiamo tutti, per l'ora in cui quest'uomo, così introverso e poco incline all'esibizione, lascerà il Colle più alto.