Mattarella lascia Palermo, bimba lo accoglie in strada. FOTO

Palermo - "Una bimba di Mattarella", verrebbe da dire parafrasando il nome del gruppo Instagram di fan accaniti di Sergio Mattarella.

Si era "creata le basi", parlando ieri con la scorta e consegnando ben tre lettere agli agenti perchè le recapitassero brevi manu al Capo dello Stato. E il Presidente della Repubblica stamani le ha dato appuntamento davanti casa prima di partire. Mentre il dispositivo di sicurezza è stato schierato in strada, Sergio Mattarella ha lasciato la sua abitazione di Palermo. Prima di salire in macchina, il piccolo fuori programma: ad attenderlo, davanti alla sua abitazione di via Libertà, una bimba, Emilia, 8 anni, sua fan, accompagnata dalla mamma. Ieri Emilia aveva consegnato la sua terza lettera alla scorta, indirizzata al Capo dello Stato. Mattarella, prima di salire sull'Audi A8 blindata, per raggiungere l'aeroporto, si è fermato a parlare con la piccola che frequenta la quarta elementare, stringendole la mano. E ha le ha parlato della giustezza della scelta di non essere ricandidabile.

La bambina ha voluto ringraziarlo perché è stato di grande aiuto durante i difficili mesi del lockdown. Dicendo che avrebbe voluto averlo ospite nella sua scuola per parlare della Costituzione.