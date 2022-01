Mattarella, sarà mandato pieno di 7 anni, senza scadenze

Roma - Non il Presidente, ma «il Parlamento è sovrano». La mattinata di Sergio Mattarella, il 29 gennaio, era cominciata al Quirinale con il giuramento del giudice costituzionale Patroni Griffi, ed erano presenti anche Draghi, Giuliano Amato e Franco Frattini. Raccontano di un colloquio tra Mattarella e il premier, un faccia a faccia fitto da cui si desume il ruolo che Draghi ha avuto nella sua rielezione. In realtà, sembra che uno dei primi a telefonare al presidente per informarlo che la scelta del centro-destra stava andando su di lui, sia stato Silvio Berlusconi. Poi sono arrivate le dichiarazioni di Salvini e si è capito che i leader di maggioranza erano approdati sull'opzione del bis. È da lì che Mattarella, insieme con i suoi consiglieri, ha iniziato a costruire il percorso che lo avrebbe portato ad accettare e quindi a ripensare al suo “no”. E in primo luogo, seguendo sempre la bussola della centralità del Parlamento, ha deciso di ricevere nel pomeriggio, prima della ottava e decisiva votazione, i capigruppo di tutti i partiti (non i segretari di partito), per farsi spiegare le ragioni per le quali si era arrivati al suo nome con un nuovo strappo costituzionale. Non erano presenti gli esponenti di Fratelli d'Italia, come si sa Giorgia Meloni è contraria alla rielezione del capo dello Stato, però c’erano i Governatori di destra Marsilio e Acquaroli insieme a tutti gli altri presidenti di Regione. Dunque su quel fronte, più istituzionale, non ci sono state assenze. E non è un caso che ci fossero anche loro, prima linea di un’emergenza che come ha spiegato Mattarella ha influito sulla sua scelta.

Anche alla luce di queste considerazioni, il suo sarà un mandato pieno. Nel senso che non si possono ipotizzare termini o scadenze che sono inaccettabili tanto sono fuori dal dettato costituzionale. Ora si aspetta giovedì, giorno del giuramento e del discorso alle Camere riunite. Saranno presenti tutti i 1009 grandi elettori, che verranno tamponati in mattinata, prima di ascoltare l'intervento di Sergio Bis. Che a 81 anni inizia una nuova vita.