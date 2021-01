Max Mara: i 5 cappotti di tendenza per l'inverno 2021

"Voi tenete un cappotto cammello che al maxi-processo eravate 'o cchiù bello". Così canta De André in "Don Raffaè" e subito ci immaginiamo questo cappotto ampio e avvolgente, classicissimo e con un'unica etichetta possibile: Max Mara. Quello di Max Mara è il cappotto per eccellenza nell'immaginario di tutti noi. La vera icona è il Modello 101801, creato da Anna Maria Beretta nel 1981: realizzato in cashmere color cammello, è lungo fino al polpaccio e ha maniche raglan. Da allora l'azienda di Reggio Emilia ha continuato a produrre cappotti di altissima qualità, utilizzando lane e cashmere pregiatissimi per prodotti inevitabilmente molto cari. I saldi però sono all'orizzonte e se volete investire in un capo che sia davvero "per sempre", il nostro consiglio è di rivolgere tutte le vostre attenzioni su un cappotto Max Mara. Se anche con i saldi di fine gennaio il capo dovesse risultare comunque troppo costoso, stiamo per rivelarvi un segreto da veri fashion addicted e amanti del risparmio: esiste un outlet di Max Mara dove poter comprare i modelli delle stagioni passate in ottime condizioni a prezzi agevolati. Il rivenditore si chiama Intrend: è presente fisicamente in diverse città italiane (Milano compresa), ma consultabile anche online tramite il loro sito ufficiale.

Noi nel frattempo vi consigliamo i 5 modelli di cappotto Max Mara di tendenza su cui investire questo inverno.

1. Quello color panna





Cappotto in puro cammello albino, doppio cucito a mano, Max Mara, 2400 euro



Questo capo è una vera chicca. Non si tratta di un cappotto in lana di cammello qualunque perché l'animale in questione è albino: a questo è dovuta la colorazione candida del tessuto. Il modello è un trench con collo a camicia, maniche raglan e tasche a filettone. La chiusura dei bottoni è laterale, dettaglio molto raffinato spesso presente sui cappotti di Max Mara. La cintura spessa è sempre di cammello con fibbia color argento. L'interno è sfoderato e la vestibilità leggermente over. Un elegantissimo cappotto da giorno.

2. Quello color cammello







Manuela icon coat, Max Mara, 1400 euro



Il secondo capo è l'iconico cappotto nel color cammello zibellinato. Il modello a vestaglia ci piace moltissimo: non presenta alcun bottone e si chiude semplicemente con una morbida annodatura della cintura coordinata in vita. Il collo ampio è a doppio uso: può essere indossato per avvolgere il collo oppure in modo più disciplinato a rever. Le tasche sono sui fianchi, non a vista. E' rifinito a mano e foderto internamente. Morbidissimo, super iconico e contemporaneo. Un modello così è decisamente da avere nell'armadio.

3. Quello con le frange







Caban in beaver di cammello, Max Mara, 1020 euro



Passiamo a un modello decisamente diverso rispetto ai due precedenti. Divertente e meno classico. Si tratta di un cappotto caban in beaver di puro cammello. Il collo è a rever e le tasche a filettone obliquo e spesso. Le maniche sono il tocco più simpatico del capo: sono lunghe e a giro basso, rifinite su tutta la lunghezza da rouches svolazzanti dello stesso tessuto del cappotto. L'interno è foderato e la vestibilità è dritta e leggermente più corta rispetto agli altri due.

4. Il teddy







Teddy bear iconic coat, Max Mara, 1750 euro



Ve la ricordate la teddy mania da cui siamo stati travolti lo scorso inverno? Ebbene, questo è il modello responsabile, poi riprodotto in mille versioni dai brand del fast fashion tra cui Zara e H&M. Il nome "teddy bear" deriva dall'effetto "peluches di orso" di questo cappotto. La "pelliccia" è realizzata in cammello su base di seta. Anche in questo caso il collo è a rever e le maniche a giro basso. Le tasche sono laterali a filettone verticale. La chiusura è a doppiopetto con due bottoni quasi nascosti dall'effetto pelliccia del cappotto. Dettaglio che lo rende piuttosto speciale: la fodera interna personalizzabile.

5. Quello blu elettrico







Cappotto in cashmere, Max Mara, 2000 euro



Dopo tanti cammelli e pure albini, un po' di colore con questo cappotto blu elettrico in doppio tessuto di puro cashmere zibellinato. Il modello è a cardigan: molto lineare, il collo non presenta rever, ma resta alzato. Le maniche sono a kimono e le tasche applicate, visibili dall'esterno. La cintura della stessa tinta di blu è sottile e si allaccia comodamente sulla vita senza sfiancare troppo il modello. Sarà con questo blu oltremare che deciderete di affrontare l'inverno?