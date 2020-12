Maxi rissa di Natale a Ercolano: è questo il lockdown di De Luca? VIDEO

Napoli - Una maxi rissa in strada, ieri sera a Ercolano, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre a riprendere la scena. Nonostante il lockdown decine di persone si sono picchiate in pieno centro, in piazza Trieste e Trento, con calci e pugni tra le urla e i clacson impazziti, suscitando un'ondata di polemiche sui social per la gestione dell'emergenza in Campania.

