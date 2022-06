Mcdonald’s riapre a Modica dopo 13 anni e sfida le scacce

Modica - La rivincita. Tredici anni dopo la cocente sconfitta ai fornelli, Mcdonald’s torna a Modica e torna a sfidare le scacce modicane, che vinsero il primo tempo della partita del cibo di strada.

Il Mcdonald’s aprirà a breve a Modica bassa, in pieno centro storico, e sarà in un luogo di transito pedonale oltre che automobilistico.

Nel primo decennio degli anni duemila fece grande scalpore il default dell’esperienza del Mac al quartiere Sorda, in un luogo non raggiungibile dagli studenti, molti dei quali non motorizzati e abituati allo spuntino in luoghi vicini alla propria scuola.

Memori dell’errore, i manager del panino americano hanno individuato stavolta un locale strategico, che possa far forza sull’elevato transito di persone, che anche a piedi possano raggiungere il Mac.

Nel 2009 si disse che la cucina modicana, con le sue scacce, sconfisse il cibo internazionale e anonimo del Mcdonald’s. Può darsi che sia stato così. Ma nel naufragio di quella esperienza pesò forse anche l’ubicazione del locale.

Fra qualche settimana apre il Mac a Modica bassa e si gioca il secondo tempo: Doppio Cheesburger, o scaccia di cipolla e pomodoro?