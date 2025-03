Medicina nucleare, il nuovo primario è il dottor Vincenzo Minniti

Ragusa - È il dottor Vincenzo Minniti, 53 anni, è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Medicina Nucleare, presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. La Medicina Nucleare, afferente al Dipartimento Oncologico facente capo al Dr. Stefano Cordio, si occupa prevalentemente di attività diagnostica PET-TC con radiofarmaco 18F-FDG; tale metodica trova principale utilizzo in campo oncologico, nella stadiazione, nel controllo dell’efficacia delle terapie e nella diagnosi delle recidive. In aggiunta all’attività PET-TC si effettua un’ampia tipologia di esami scintigrafici con farmaci prevalentemente tecneziati, che vengono incontro alle esigenze cliniche riguardanti sia la sfera oncologica, che quelle di pertinenza neurologica, nefrologica, chirurgica (es. Ricerca di linfonodo Sentinella pre-operatorio in pazienti con neoplasia della mammella o melanoma), endocrinologica (es. Scintigrafie della Tiroide e delle Paratiroidi).

La Medicina Nucleare di Ragusa, attivata nel 2016 ha presentato nel corso degli anni un progressivo incremento dei volumi di esami svolti e dell’offerta di prestazioni erogate, venendo incontro ad una sempre maggiore esigenza sanitaria dell’utenza locale, prima costretta (in particolare per le prestazioni PET) a spostamenti fuori provincia; ciò costituisce un notevole vantaggio considerando l’ampia percentuale di pazienti fragili afferenti. “Sarà nostro impegno, come equipe, consentire una più efficiente ed efficace pianificazione dei servizi erogati, per il raggiungimento degli obiettivi che vedono al primo posto il soddisfacimento dei bisogni sanitari della cittadinanza”, dichiara il dott. Minniti. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania, ha conseguito l’Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale, prima di intraprendere la Specializzazione in Medicina Nucleare, svolta negli Atenei di Torino e di Messina e conseguita nel Novembre 2007.

Dal 2008 ha svolto l’attività professionale di Medico Nucleare presso diverse Aziende Ospedaliere, nello specifico l’Azienda Sanitaria locale di Biella, l’ASP di Catania (Ospedale di Caltagirone), l’ASP di Enna e l’ASP di Agrigento. Dal 2017 lavora in Medicina Nucleare dell’ASP di Ragusa dove, dal 2021, riveste la carica di Responsabile dell’Impianto Radiologico (R.I.R) di Medicina Nucleare.