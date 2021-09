Medico morto di Covid, la lezione della figlia alla deputata leghista

Trapani - E' stata “fraintesa” Francesca Donato, come tanti politici aprono bocca prima di pensare. L’europarlamentare della Lega - che è di Ancona ma è stata eletta in Sicilia perché sposata con un professionista palermitano - ha cancellato il tweet in cui definiva una “barzelletta" l’appello alla vaccinazione lanciato dalla famiglia di un medico di Castelvetrano, morto nei giorni scorsi dopo aver contratto il Covid nonostante avesse completato il ciclo. I familiari, anche nella tragedia che li ha colpiti, sono comunque rimasti convinti che i vaccini siano un'arma fondamentale contro il Coronavirus.

“La dichiarazione finale della famiglia risulta credibile quanto una barzelletta” il sasso gettato dalla deputata 52enne, prima di ritirare la mano ed eliminare il post “perché frainteso e ampiamente strumentalizzato”. Come, in realtà, ha fatto lei - convinta no vax e no pass - con il decesso di un uomo, padre di famiglia, che in vita ha salvato altre vite. “Ora - insiste - vediamo se i solerti giornalisti scriveranno un pezzo pure su questo”. Eccoci qua, cara signora. Le sarebbe piaciuto, a frittata fatta, che nessuno avesse notato di che pasta è il suo profilo. Dovrà imparare a convivere con noi e con la libertà di critica e informazione che ancora c’è in questo Paese.

E con gli utenti dei social, che sembra bazzicare più delle aule di Bruxelles e su cui pubblica no-stop: di qualche ora fa l’ennesimo tweet a senso unico, in cui commenta la notizia di una 16enne modenese che sarebbe morta di infarto dopo il richiamo. Quello contro la famiglia del medico morto - a leggere bene le motivazioni – l’ha cancellato solo perché ha innescato una raffica di critiche e polemiche, non perché si sia resa conto della miseria umana che esprimeva. A riportarla sul pianeta terra ci ha dovuto pensare la figlia della vittima - Leonardo Ditta, 64 anni (foto) - morto lo scorso 4 settembre all’ospedale di Marsala. “Non si vergogna di speculare in questo modo su un morto? - le ha risposto pure lei sui social -. Invece di criticare la nostra credibilità dovrebbe pensare ad avere un minimo di pudore e di rispetto”.

C’è voluto lo sfogo di un’altra donna, ritrovatasi nel clamore mediatico dopo aver appena perso un genitore, per fare chiedere finalmente scusa alla Donato. “Non intendevo affatto offendere lei né la sua famiglia e tantomeno speculare sulla perdita di suo padre – riscrive su Twitter -. Ero scettica rispetto al fatto che nel momento del lutto ci teneste a consigliare il vaccino a tutti. Mi scuso se comunque l’ho offesa e le porgo le mie sincere condoglianze”. “Ho erroneamente attribuito quelle parole ad una iniziativa del giornalista – afferma poi in un lungo video di spiegazioni, allegato al testo -. Penso che tutti i morti vadano sempre rispettati e lasciati riposare, senza essere usati come strumenti di una tesi o del suo opposto”. La lezione è servita.