Ragusa - Un medico di medicina generale è stato sospeso dalla Direzione dell’Asp, dalle attività di continuità assistenziale e di assistenza primaria in quanto, pur risultando idoneo alla seconda dose di vaccino, non ho ottemperato all’obbligo vaccinale.

Per il medico la sospensione dal servizio ha decorrenza immediata così come la sospensione dalla retribuzione, come previsto dalla normativa vigente.