Medico va in ospedale con una scritta choc sulla tuta

Il post s’intitola solo “Tipi strani in corsia” ma la fotografia allegata - scattata di spalel da un collega - sta macinando like e commenti su Facebook. L'autore è Gabriele Congedo, un medico che – a dispetto del cognome – è in regolare servizio nei due reparti Covid allestiti nel padiglione ovest dell’ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo. Il dottore si è presentato così, all'inizio del suo turno in corsia: con una irripetibile scritta in dialetto napoletano, riportata con un pennarello dietro la sua tuta anti contagio. La sua personale "sfida" ai negazionisti, che ancora sostengono che il Coronavirus sia solo un grande bluff per manovrarci.