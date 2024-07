Meerkat Sicilia Basket annuncia l'acquisto di Stefano Cannizzaro

Scicli - La Meerkat è lieta di annunciare l'acquisto di Stefano Cannizzaro per la prossima stagione del campionato DR1 Sicilia. Cannizzaro, classe 1999, alto 195 cm, proviene dalla scuola Virtus Ragusa ed ha recentemente giocato con l'Azzurra Pozzallo. Cannizzaro è un'ala grande con esperienze significative in Serie C, noto per la sua versatilità in campo. È capace di giocare efficacemente sia sotto canestro che lontano da esso. Le sue abilità difensive e il suo spirito altruista lo rendono un giocatore prezioso che mette sempre la squadra al primo posto.

"Stefano era un'aggiunta necessaria per il nostro team. La sua esperienza e versatilità saranno importanti per noi," ha commentato il DS Lonatica. Cannizzaro ha espresso grande soddisfazione per questa nuova opportunità: "Sono molto felice di giocare a Scicli, una città dove ho tanti legami. Ringrazio la dirigenza della Meerkat per avermi dato questa possibilità, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza."